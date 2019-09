von Reiner Baltzer

Als eine Gruppe erfahrener Motorradfahrer am Montag von Blumberg Richtung Achdorf fuhr, verunglückte in der ersten scharfen Linkskurve ein Fahrer, als er nach rechts von der Straße abkam. Der Fahrer stürzte, verletzte sich und wurde zur Vorsicht mit dem DRK-Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Die Polizei geht von einer nicht angepassten Geschwindigkeit aus, es sei kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen. Das Motorrad wurde laut Polizei total demoliert.