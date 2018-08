von SK

Blumberg (bal) Am Dienstagnachmittag war es endlich soweit. Mit Monika Dievernich besuchte der 20 000ste Badegast in diesem Jahr das Blumberger Panoramabad. Die gebürtige Zollhäuserin und jetzige Riedböhringerin kam mit ihren beiden Kindern Ella und Lorenz, um sich am Planschbecken niederzulassen. Monika Dievernich erhielt von Bademeister Bernd Frank einen Gutschein für eine Saisonkarte für das nächste Jahr. Seit dieser Saison ist sie immer wieder gern mit ihren Kindern im Freibad und nächstes Jahr soll es so weiter gehen.

