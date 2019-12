Bei der Volkshochschule Baar gibt es einen turnusgemäßen Wechsel. Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle wird am 1. Januar bis 31. Dezember 2021 Vorsitzender der Verbandsversammlung. Er folgt Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, der dieses Amt noch bis Ende dieses Jahres ausübt und dessen Stellvertreter Bächle zuletzt war. Bei der Verbandsversammlung in Blumberg wurde Bächle ebenso einstimmig gewählt wie Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier als künftiger Stellvertreter.

Nach bisherigem Stand ist das Geschäftsjahr erneut erfreulich verlaufen. Die Zahl der in den beiden Semestern 2019 angebotenen Kurse liegt mit 912 Kursen zwar um 3,5 Prozent unter dem Rekordjahr 2018 (945 Kurse). Dennoch ist dies die zweithöchste jemals an der VHS Baar organisierte Zahl an Kursen. Der Umfang der geplanten Unterrichtseinheiten (UE) stieg gleichzeitig von 10 942 UE im bisherigen Rekordjahr 2018 auf 11 478 UE 2019, das heißt um 4,9 Prozent.

Programmstruktur wurde der Arbeitsbelastung angepasst

Diese Steigerung zeigt im Zusammenhang mit der gleichzeitig gesunkenen Zahl an organisierten Kursen, dass die Programmstruktur aufgrund der sehr starken Arbeitsbelastung angepasst wurde. Die Zahl an kurzen, einmaligen Kursen oder Vorträgen wurde verringert, während die Zahl an Kursen mit vielen Unterrichtseinheiten gesteigert wurde. Bis jetzt (Stand 16. November 2019) fanden 587 Kurse statt mit einem Unterrichtsumfang von 9216 Unterrichtseinheiten (UE). 2018 waren es zum selben Zeitpunkt 583 Kurse mit 8750 UE. Bei den Anmeldungen in den Kursen (ohne die Teilnehmenden an der Abendkasse von Vorträgen) liegen die Zahlen 2019 mit 6057 fast genau auf dem Stand von 2018 (6061).

Integrationskurs am Abend für arbeitstätige Migranten

2019 fand ein Integrationskurs am Vormittag an der Volkshochschule Baar statt und es wurde ein weiterer Integrationskurs am Abend für arbeitstätige Migranten begonnen. Zudem konnte zusätzlich zu den allen Interessenten zugänglichen Deutschkursen auf den niedrigeren Niveaustufen im Herbst ein weiterer B2-Kurs gestartet werden. Insgesamt fanden 2019 23 Deutschkurse mit 293 Teilnehmenden statt.