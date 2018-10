von Patrick Bäurer

Beim Elternabend des städtischen Kindergartens Hondingen begrüßte Kindergartenleiterin Tanja Gut die zahlreich anwesenden Eltern. Beim Rückblick auf das abgelaufene Jahr bezeichnete sie die Aufführung am städtischen Seniorennachmittag sowie das Sommerfest als Höhepunkte. Neben allgemeinen und aktuellen Themen wurde über Aktivitäten und Termine im kommenden Jahr diskutiert. Die Erzieherinnen Gerlinde Giner und Bianca Kammerer gaben Informationen und stellten die laufenden Projekte vor. Experimentieren, Zahlenland für Vorschüler, die musikalische Früherziehung „Musikfantasie“ und das Projekt „Gartenland in Kinderhand“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Sprachförderung wird dieses Jahr wieder stattfinden. Yvonne Frank ist weiterhin als Eingliederungshilfe tätig. Die Vorschüler werden im Kindergarten in Kooperation mit der Frobenius-Thomsin-Grundschule auf ihre Schulzeit vorbereitet. Derzeit sind im Kindergarten Hondingen 18 der 25 Kindergartenplätze belegt. Eine Aufnahme ist ab zwei Jahren möglich. Die Wahl zum Elternbeirat ergab folgendes Ergebnis: Zur neuen Elternbeiratsvorsitzenden wurde die bisherige Beisitzerin Melissa Süss gewählt. Neue Beisitzerinnen wurden Barbara Schmid und Sabrina Jacoby. Den ausscheidenden Elternbeiräten Stefanie Bogenschütz und Veronika Schwendemann wurde seitens der Erzieherinnen herzlich gedankt für ihre gute und unterstützende Arbeit. Die nächsten Aktionen sind bereits in Vorbereitung: Am Sonntag, 11. November, gestalten die Kindergartenkinder einen Wortgottesdienst sowie den Laternenumzug zu Ehren des Heiligen St. Martin mit.

