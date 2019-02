von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Melanie Schneider ist jetzt 25 Jahre im öffentlichen Dienst. Nach Fachhochschulreife und Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Mönchweiler, wo sie dann einige Jahre tätig war, nahm die Jubilarin bei der Stadt Donaueschingen Verwaltungsaufgaben wahr.

Blumberg Er ist in Blumberg der Mann für den roten Punkt Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt ist sie in der Kämmerei der Stadt Blumberg für die Anlagenbuchhaltung zuständig. Die Jubilarin wurde gestern von Bürgermeister Markus Keller in einer kleinen Feierstunde in Anwesenheit von Kämmerer Jürgen Fischer, Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy und dem Personalratsvorsitzenden Friedhelm Friker mit Urkunde und Blumenstrauß für ihre 25-jährige Tätigkeit ausgezeichnet.

Blumberg Energieversorgung Südbaar verabschiedet Bruno Bäurer jetzt in den Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

Die Sachbeareiterin in der Kämmerei ist derzeit in Teilzeit mit 29,25 Stunden beschäftigt. Melanie Schneider sei auch ein Aktivposten bei städtischen Veranstaltungen, sagte der Bürgermeister bei der Ehrung und dankte ihr für ihre Arbeit. Ehrende und nette Worte, Dank und Anerkennung fanden auch Kämmerer Jürgen Fischer und Friedhelm Friker als Vertreter der Beschäftigten der Stadt Blumberg für die Jubilarin.

Melanie Schneider lebt zusammen mit Ehemann und zwei Kindern in Hondingen. Neben ihrer Familie und ihrer Arbeit bei der Stadt sei Sport im täglichen Leben für sie ein wichtiges Thema, machte sie deutlich.