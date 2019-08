Ronja Wagner, ihr Vater Stefan Wagner sowie Vivien Bühler sind mit Herz und Seele dabei. Die 16-jährige Ronja spielt in dem Stück „Des Lebens Kunst – Luzian Reich der Jüngere und die junge Frau in Baaremer Tracht“ die junge Frau in der Baaremer Tracht. Für Ronja, die zum zweiten mal dabei ist, bedeutet das Theater viel, wie sie sagt: „Es ist eine große Familie, man kann Spaß haben wie man will, jeder unterstützt jeden, jeder ist für jeden da, egal ob jung oder alt.“

„Jeder ist für jeden da“

Vater Stefan Wagner ist seit 2012 dabei. Auch er schätzt die Gemeinschaft, ihn reizt, den Besuchern Vergnügen zu bereiten und in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Die 16-jährige Vivien Bühler spielt das zweite Mal mit, das erste Mal „dabei“ sei sie aber schon mit drei Jahren gewesen. Damals, es war das Stück „Verschollen“ im Jahr 2007, habe ihr Vater Alex Bühler das erste Mal mitgespielt. „Ich habe alles mitbekommen und kannte alle Texte.“

Auch für Vivien ist das Theater etwas Besonderes: Hier kann sie ihre Kreativität ausleben, das macht Spaß. Auf der Bühne spielt Vivien wie Ronja eine Frau, die Charakterstärke gegenüber der von Männern dominierten Welt zeigt. Viviens Vater Alexander Bühler ist das siebte Mal dabei, in verschiedenen Funktionen: als Spieler und mit der Abendregie beim Kalten Herz. Auch er hat Lust am Spielen und Freude daran, den Besuchern ein schönes Theater zu zeigen und einen schönen Abend zu bereiten.

Letzte Staffel startet

Am Mittwoch, 7. August, startet das Hüfinger Sommertheater, das durch eigens dazu komponierte Musik von fünf Musikern um Komponist Kai Armbruster bereichert wird, in die dritte und letzte Staffel. Letzter Spieltag ist Samstag, 10. August. Karten gibt es bei der Hüfinger Touristinfo, Telefon 0771/6009 24, oder per Email: kultur-tourismus@huefingen.de.