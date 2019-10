Für den Judo-Nachwuchs in der Region ist der Eichberg-Cup in Blumberg eines der beliebten Turniere, auf dem sie sich miteinander messen können. Seit 30 Jahren schon organisiert der Blumberger Judo-Club dieses Turnier in der Eichbergsporthalle.

Blumberg Führungswechsel beim Judo-Club Blumberg: Oliver Müller folgt Günter Knöpfle Das könnte Sie auch interessieren

Wie beliebt der Eichbergcup ist, zeigte sich auch dieses Mal, wie der Verein mitteilt. Die Verantwortlichen des Judo Clubs Blumberg erfuhren am 3. Oktober eine große Resonanz. „120 Teilnehmer aus 15 verschiedenen Vereinen sind eine sehr gute Resonanz“, freute sich der Vorsitzende Oliver Müller.

Blumberg Bekannter Blumberger Rudi Hewer wird heute 70 Das könnte Sie auch interessieren

Auch auf die sportliche Bilanz kann Trainer Patrik Spelz mächtig stolz sein. Von den zwölf Blumberger Judokas errangen elf Kämpfer eine Medaille. Die Ergebnisse der Blumberger Judokas: Jana Franke (2. Platz), Maria Barbu (2. Platz), Morgaine Flaig (1. Platz), Loana Klukas (2. Platz) Madalin Ivascu (2. Platz), Patrik Bercsuk (2. Platz), Jonas Behrendt (3. Platz), Jason Braun (5. Platz), Gabriel Gehringer (3. Platz), Emma Maier (2. Platz), Nina Ludwig (3. Platz). Besonders stolz war Trainer Spelz auf Katharina Kuntz, sie lies an ihrem ersten Turnier ihren Gegnern keine Chance und sicherte sich mit vier Siegen souverän die Goldmedaille.

Bewährtes Küchenteam

In der Küche sorgte Monique Franke mit ihrem Team für die Verpflegung der Judokas, Betreuer und Zuschauer.