Stadtrat Matthias Fischer ist zurzeit regelmäßig im Blumberger Rathaus. Als erster Bürgermeisterstellvertreter verrichtet er die Amtsgeschäfte für Bürgermeister Markus Keller, der sich gerade in Urlaub befindet. Dabei kann er auf die Zuarbeit von Bürgermeister-Sekretärin Sandra Zeller und der städtischen Ämter bauen.

Zu den Aufgaben als Bürgermeisterstellvertreter gehört es, Postmappen zu sichten, Zahlungsanweisungen für die Kämmerei und andere Schriftstücke, etwa für das Bauamt, zu unterschreiben, damit die Ämter auch in der Ferienzeit entsprechend tätig werden können. Denn ganz besonders größere Projekt wie etwa das Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Achdorf müssen mit Ausnahme der Handwerkerferien weitergehen, um den Zeitplan einzuhalten und um die vom Gemeinderat bewilligten Finanzmittel auch zu nutzen.

Unter den Anweisungen sind durchaus auch höhere Posten, die im Rahmen der Haushaltsplan genehmigt wurden und jetzt zur Auszahlung anstehen. Zum Beispiel für ein neues Fahrzeug oder eine Bauleistung in einer städtischen Einrichtung oder im Kanalbau.

Eine weitere Aufgabe sind Jubilare und runde Geburtstage ab einem gewissen Alter, die der Bürgermeister persönlich übernimmt. Dazu zählen auch Hochzeitsjubiläen.

Die Kommunikation mit dem Rathaus erfolgt täglich, meist am Telefon und dann auch persönlich vor Ort. So wird sichergestellt, dass die Amtsgeschäfte auch im Urlaub des Bürgermeisters nahtlos fortgeführt werden.

Matthias Fischer ist schon mehr als zwei Amtsperioden Bürgermeisterstellvertreter. Er kam ins Amt, als der langjährige Erste Bürgermeisterstellvertreter Stefan Scherer aus dem Gemeinderat ausschied, Thomas Pfeiffer für Scherer nachrückte und er dann für Pfeiffer nachrückte.

Das Rathaus und die Ämter kennt Matthias Fischer längst alle. Ihm macht die Vertretung Freude. Wer im Namen der Stadt welche Termine wahrnimmt, spricht er mit den anderen beiden Stellvertretern Rainer Gradinger und Ursula Pfeiffer ab.

Zur Person

Matthias Fischer (51) ist gebürtiger Blumberger und Lehrer an der Grund- und Werkrealschule Eichberg, dort unterrichtet er die Werkrealschüler. Bevor er 2004 zum ersten Mal in den Blumberger Gemeinderat gewählt wurde, hatte er sich schon in Bürgerinitiativen engagiert, in denen es um die Beruhigung von Wohnstraßen am Eichberg ging, deren Anwohner durch ein paar Raser immer wieder gestört wurden. Bei den letzten beiden Kommunalwahlen war er jeweils Stimmenkönig. Im Gemeinderat ist er Erster Bürgermeisterstellvertreter, er ist Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und er ist eines der drei Blumberger Mitglieder in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Baar. Privat engagiert er sich auch noch in der Narrengesellschaft Blumberg bei den Burgpfeifern. (blu)