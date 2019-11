von Reiner Baltzer

Seit Jahrzehnten organisiert die Blumberger Narrengesellschaft für alle Kinder der Raumschaft den traditionellen Sankt Martinsumzug. Am Montag waren es wieder mehr als 200 Kinder mit ihren Laternen dabei. Angeführt von der Stadtkapelle ging es durch die Straßen Blumbergs bis zur Scheffelschule, wo es die Martins-Brezel gab, spendiert von den Narren.

Auch für die begleitenden Eltern war ein Martins-Trank oder auch Glühwein vorbereitet. Sankt Martin war bekanntlich ein römischer Soldat, der sich mit einem Bettler den Mantel geteilt hatte. Er sollte später zum Bischof geweiht werden, wofür er sich zu unwürdig hielt. So hat er sich der Legende nach in einem Gänsestall versteckt, was ihn dennoch nicht davor bewahrte, Bischof zu werden. Bild: Reiner Baltzer