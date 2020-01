Die Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim verhandeln im Februar gleich dreimal über Fälle, die in Blumberg ihren Ursprung haben. Das neue Landesinformationsfreiheitsgesetzt spielt dabei in allen Prozessen eine zentrale Rolle.

Blumberg Stadt Blumberg verliert Klage Das könnte Sie auch interessieren

Am Mittwoch, 4. Februar, dreht sich der Streit um die Akteneinsicht in das Protokoll einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung. Die ist dem Kläger bislang verwehrt worden. Exakt geht es um die Mitschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 1. Dezember 2016. Damals informierte das Rathaus die Räte unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber, wie die Abwassergebühren zwischen 1994 und 1996 vom Rathaus kalkuliert worden waren.

Blumberg "180-Grad-Wende" im Blumberger Abwasserstreit? Das könnte Sie auch interessieren

Am selben Tag, eine Stunde später, ist dann die Stadt Blumberg selbst der Kläger. Sie will sich nämlich nicht gefallen lassen, dass sie vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eine Klage gegen den Landesbeauftragten für das Informationsfreiheitsgesetz verloren hat. Der hatte die Stadt wegen Untätigkeit beanstandet. Hintergrund: Auch hier hatte ein Bürger nach Informationen über das Zustandekommen von Gebühren gefragt. Doch das Rathaus reagierte auf dieses Ansinnen nicht. Es hat nicht einmal gesagt, keine Informationen herausgeben zu wollen.

Am 18. Februar dann Fall Nummer drei: Strittig ist hier die Frage, ob der Festsetzung der Abwassergebühren für das Jahr 2014 durch die Stadt Blumberg eine ausreichende Gebührenkalkulation zugrunde liegt.

Das Landesinformationsfreiheitsgesetz von Baden-Württemberg trat im Dezember 2015 in Kraft. Danach haben Bürger einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, auch wenn sie selbst nicht unmittelbar betroffen sind. Das übergeordnete Ziel dieser Regelung besteht darin die Transparenz von Verwaltungsabläufen zu erhöhen. Im Jahr 2016 wurde dann die Stelle des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit geschaffen, die der Behörde des Landesbeauftragten für Datenschutz angeschlossen ist. Seit 1. Januar 2017 ist Stefan Brink Landesbeauftragter für Informationsfreiheit.