Ist die unechte Teilortswahl auf dem Weg, ein Auslaufmodell in Blumberg zu werden? Bei der konstituierenden Sitzung des Fützener Ortschaftsrats hat der in seinem Amt als Ortvorsteher bestätigte Georg Schloms diese Frage aufgeworfen – weil die Bereitschaft in fast allen der acht Blumberger Stadtteilen stark nachgelassen hat, sich als Kandidat für den Gemeinderat zur Verfügung zu stellen.

Blumberg Blumberger Gemeinderat: Freie Liste kann nur neun ihrer elf Sitze besetzen Das könnte Sie auch interessieren

Die Konsequenz: Sollte Georg Schloms aus welchem Grund auch immer sein Freie-Liste-Mandat als Stadtrat in der nächste Woche beginnenden neuen Legislaturperiode niederlegen müssen, dann stünde für ihn kein Nachfolger bereit. Sprich: Die Bürger Fützens hätte im Blumberger Gemeinderat keinen Vertreter mehr, der sich für die ganz spezifischen Interessen des einst selbstständigen Dorfes stark macht. Und das könne wohl niemand in Fützen wollen, so Schloms.

Blumberg Gemeinderatswahl in Blumberg: CDU und Freie Liste je 11 Sitze, SPD und FDP je 3 Sitze, Stadtrat Zorbach auch gewählt Das könnte Sie auch interessieren

In Riedböhringen ein ähnliches Szenario. Das hier bei der Gemeinderatswahl angefallen Überhangmandat muss zwingend aus dem Ortsteil besetzt werden. Doch dazu wird es aufgrund fehlender Gemeinderatsbewerber nicht kommen. Schloms weiß: Jeder zusätzliche Kandidat in Fützen und Riedböhringen wäre sicher für die Freie Liste in den Gemeinderat eingezogen, da Bodo Schreiber und er selbst eine große Stimmenzahl auf sich vereinen konnten. Die unechte Teilortswahl garantiert den Ortsteilen eine bestimmte Anzahl an Plätzen im Gemeinderat. Sie war ein Brautgeschenk, um den Ortsteilen die Eingemeindung schmackhaft zu machen. Die unechte Teilortswahl verliert allerdings ihren Sinn, sollte sich der Kandidatenmangel fortsetzen.

Andrea Gut ist Schloms Stellvertreterin

Kein Bewerberengpass dagegen bei der Ortschaftsratswahl in Fützen: Mit Philipp Stoffler und Martin Braun gibt‘s gleich zwei Ersatzkandidaten, Stoffler fehlen sogar nur drei Stimmen und er wäre am Dienstagabend bei der konstituierenden Sitzung des Fützener Ortschaftsrats von Schloms verpflichtet worden. Die Vereidigungsformel sprachen vor knapp 20 Sitzungsbesuchern Andrea Gut, Ralf Blaser, Florian Siegwart, Sabine Gruber, Michael Meister, Andrea Fischer und Michael Gut. Zu Schloms Stellvertreterin wurde einstimmig Andrea Gut gewählt und Sabine Gruber übernimmt den Posten der Schriftführerin. Schloms hob positiv hervor, dass sich der Ortschaftsrat verjüngt habe und dem Gremium jetzt drei Frauen angehörten. Den ausscheidenden Ortschaftsräten sprach er seine Anerkennung aus. Mathilde Gleichauf und Martin Braun nahmen ihr kleines Dankeschön-Präsent persönlich entgegen, Philipp Stoffler und Ferdi Velte hatten sich entschuldigt.

Verabschiedet aus dem Ortschaftsrat: Mathilde Gleichauf und Martin Braun. | Bild: Niederberger, Holger

Offen ist, wer sich in Zukunft um die Vermietung der Randenhütte kümmert, nachdem Mathilde Gleichauf diese Aufgabe nach ihrem Ausscheiden aus dem Ortschaftrat aufgeben möchte. Laut Schloms wird die Hütte 20 bis 22 Mal pro Jahr nachgefragt, meistens von den örtlichen Vereinen. Er selbst hat sich für die nächsten vier Jahre vorgenommen, den Austausch mit den Einwohnern auch übers Internet möglich zu machen. Schloms Bürgersprechstunde findet weiterhin an Samstagen statt.