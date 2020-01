von Christiana Steger

Musikalisch grüßten die Riedböhringer Sänger, geleitet von Matthias Meyer, die Besucher, um dann in alter Männerchortradition das bekannte „Schifferlied“ von Silcher zu interpretieren. Auch die „Irischen Segenswünsche „gehören fest in das Repertoire vieler Chöre und dass die Riedböhringer Sänger auch ganz anders können, stellten sie lautmalerisch und beschwingt im „Heast es net“ von Hubert von Goisern vor. Voll Klangfülle bis hin zum sanften Piano meisterten sie das anspruchsvolle Werk.

Geleitet von Dieter Zolg und am Klavier begleitet von Willi Geisel nahm der Männergesangverein Bettmaringen die Zuhörer mit auf stürmische Segeltour übers Meer „Sailing“, um so Freiheit zu finden. Die kann man allerdings auch in der Weite der Berge erleben. Es folgte ein traditioneller Chorsatz „Abendstille in den Bergen“. Temperamentvoll interpretierte der Chor mit „I will follow him“ rockig den Musicalhit um, dann Gotthilf Fischers variantenreiches „Vater unser „ zu singen. Emotional, sicher und überaus eindringlich erklang „Halleluja“ von Leonhard Cohen, und mit „Diana“, dem alten Ohrwurm von Peter Kraus, machten die Sänger einen Ausflug in die Schlagertradition. Viel verdienten Beifall gab es für die singenden Herren aus Bettmaringen, die mit einem reizvollen kleinen Abschiedslied dankten.

Zwischen den einzelnen Chorsätzen spielte Organist Markus Andreas Schmid das Orgelpräludium in G-Dur von Bach und ließ die Orgel über alle Register hinweg im prächtigen „Vater unser im Himmelreich „ von Georg Böhm erklingen. So hatten die Sänger eine kleine Atempause oder konnten auf die Empore wechseln. „Die Rose“ zählt unbedingt zu den Lieblingsliedern von Männerchören und so war die Sangesfreude der Riedböhringer Sänger unüberhörbar. Mit Orgelbegleitung und in klassischem Kirchenlatein stellte der Chor mit dem „Paternoster“ von Franz Liszt ein anspruchsvolles Werk aus der Sakralmusik vor, um dann ein inniges Marienlob zu singen. Bei diesem „Ave Maria“ von Schubert überzeugten die Solisten Manfred Hewer, Thomas Wölfle und Alexander Greif mit Stimmfülle und sicherer Interpretation. Mit dem Friedenskanon „Dona nobis pacem“ beendete der Männergesangverein Riedböhringen den gelungenen Konzertabend.