von Bernhard Lutz und Reiner Baltzer

Die Familie von Helmut und Alexandra Bouillon hat den närrischen Virus im Blut, Töchterchen Emma muss sich noch etwas daran gewöhnen. | Bild: Lutz, Bernhard

In Blumberg und den Teilorten startete am Schmotzigen Donnerstag die Befreiung des Narrensamens in den Kindergärten und Schulen. Früh morgens trafen sich in der Kernstadt die bunt kostümierten Närrinnen und Narren im Narrendorf beim Rathaus II, um sich für die Kampagne zu rüsten.

Im Sophie-Scholl-Kindergarten feiern viele Eltern mit, ebenso Pippi Langstrumpf. | Bild: Reiner Baltzer

In zwei Abordnungen besuchten die Narren dann die Kindergärten und Schulen und befreiten den Narrensamen. Die eine Gruppe wurde musikalisch von der Stadtkapelle begleitet, die andere vom Fanfarenzug der Pfetzerzunft Zollhaus/Randen.

Bunt kostümiert erwarten die Blumberger Realschüler ihre Befreiung. | Bild: Lutz, Bernhard

Gegen 12 Uhr sahen die zahlreichen Zuschauer in der Hauptstraße nach einem Jahr Pause den Narrenbaum wieder in Fußbegleitung als närrischen Zug zum Platz neben dem Rathaus kommen. Sie habe ziemlich viel Bürokratie überwinden müssen, schilderte Elke Bellhäuser, zweite Vorsitzende der Narrengesellschaft Blumberg, die bei der Machtübernahme federführend ist.

Der Narrenbaum in Blumberg kommt dieses Jahr wieder im Narrenzug mit Fußbegleitung, hier mit den fröhlichen Hofnarren. | Bild: Lutz, Bernhard

Bei der Machtübernahme versuchten Narrenpräsident Mark Lengsfeld und Sitzungspräsident sich gedanklich mit der Selbstausübung des Bürgermeisteramtes zu befassen, doch Amtsinhaber Markus Keller trieb ihnen das Ansinnen mit anschaulichen und gewieften Argumenten schnell aus.

Bei der Machtübernahme am Rathaus spielt die Stadtkapelle Blumberg. | Bild: Lutz, Bernhard

Verhindern konnte das Stadtoberhaupt auch den Vorschlag von Friedhelm Friker, zwischen Blumberg und Riedböhringen eine Mauer zu bauen. Dadurch, so Keller, würde nämlich die Einwohnerzahl Blumbergs wieder deutlich unter 10 000 Einwohner sinken.

In der Weiherdammschule beeindruckt Lehrerin Ulrike Lohrer Friedhelm Friker (links) und Rektor Timo Link. | Bild: Reiner Baltzer

Natürlich kam auch der neue Dienstwagen des Bürgermeisters zur Sprache, das nächste neue Auto will Keller sich im Herbst oder Winter zulegen, um damit nicht wieder das "Sommerloch" in der Presse zu füllen.

In der Kindertagessätte St. Josef in Blumberg empfangen die Kinder die Narren fröhlich mit einer lebhaften Choreographie. Bilder: Reiner Baltzer (3), Bernhard Lutz (7) | Bild: Reiner Baltzer

Friedhelm Friker beleuchtete auch den Gemeinderat und meinte im Hinblick auf die Kommunalwahl schmunzelnd auf seine Art, in Blumberg habe die AfD schon Einzug im Stadtparlament gehalten, die CDU müsse eigentlich "AfD" heißen: "Alle für Dieter", gemeint war Fraktionssprecher Dieter Selig. Die Stadtkapelle spielte prompt einen Tusch.

In der Scheffelschule freuen sich Schulleiter Sven Schuh (rechts) und die Schüler gemeinsam auf ihre Befreiung durch die Narren. | Bild: Lutz, Bernhard

Vor dem gemeinsamen Mittagessen in der Stadthalle sangen alle Bürgermeister Keller, der gestern seinen 43. Geburtstag feierte, ein Ständchen. Am Nachmittag herrschte im Narrendorf bei prächtigem Wetter buntes Treiben.