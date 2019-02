von Birgit Greif

Beim Männergesangverein „Frohsinn“ Riedböhringen weht ein frischer Wind. Seit Januar üben die Sänger mit ihrem neuen Chorleiter Matthias Mayer. Die Sänger sind begeistert: „Es sind super Proben“, „es macht richtig Spaß.“ Der Vorsitzende Manfred Hewer beschreibt es so: „Unser neuer Chorleiter nimmt ein altes Lied aus dem Schrank, und dann peppt er es auf.“ Mit neuen Ideen gestalte er die Lieder wirkungsvoller. Auch bei der Stimmbildung und Atmungstechnikübungen überrascht er mit Neuem.

Riedböhringen MGV "Frohsinn" Riedböhringen: Laienspieler begeistern mit der Komödie „Neurosige Zeiten" Das könnte Sie auch interessieren

Matthias Mayer stammt aus Wilflingen bei Sigmaringen. In Trossingen hat er Schulmusik studiert. Mit dem Hochschulteil ist er fertig, das Staatsexamen fehlt noch. Zur Zeit studiert der 23-Jährige in Konstanz Physik als zweites Lehrfach. Der neue Chorleiter bringt Chorerfahrung mit. Er hatte bereits einen Chor in Schwenningen bei Heuberg. Musikalisch ist er für jede Stilrichtung offen. „In Riedböhringen wurde ich ganz herzlich aufgenommen. Mit dem Niveau und den Sängern bin ich zufrieden. Mein Ziel ist: Gut Musik machen“, erklärt der sympathische Dirigent freudestrahlend.

Blumberg Riedböhringen wächst weiter: Größter Blumberger Stadtteil knackt die 1000-Einwohner-Marke Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt wird fleißig geprobt, die ersten Termine für dieses Jahr stehen. Sein Debüt wird Mayer am 30. März in Neudingen haben. In Riedböhringen wird er das erste Mal beim Frühjahrskonzert am 13. April zu sehen sein. Beim Konzert der Gruppe 8 in Leipferdingen am 27. April wird der MGV ebenfalls teilnehmen. Wer Lust zu singen hat, ist herzlich willkommen. Die Proben sind dienstags um 20 Uhr in der Kardinal-Bea-Grundschule. Kontakt: Vorsitzender Manfred Hewer Tel. 0152 57467044