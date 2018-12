von Birgit Greif

Um 19.45 Uhr hinter dem großen Vorhang in der Mehrzweckhalle hat Renate Hewer alle Hände voll zu tun. Sie ist für die Maske zuständig und pudert gerade ein Gesicht. Nebenan ist Miriam Fehrenbach gerade am Haare flechten. Sie ist neu im Team und ist für das Styling der Haare zuständig. Die Laienschauspieler scheinen auf den ersten Blick gelassen und andächtig, aber im Raum ist eine immense Anspannung zu spüren. Für Bernhard Baumann öffnet sich der Vorhang zum 32. Mal. Seit 1984 gehört er der Laienspielgruppe des MGV an, mit 14 Jahren spielte er zum ersten Mal, drei Mal hat er pausiert.

Trotz langjähriger Theatererfahrung ist er immer noch nervös. „Nervös ist man, bis die erste Szene, in der man mitspielt, gelaufen ist. Nervosität gehört dazu.“, erklärt er. In „Neurosige Zeiten“ spielt er den Psychiater Dr. Dr. Schanz, der eine Irrenanstalt leitet. Für Baumann ist klar, dass Psychologen durch den Umgang mit ihren Patienten immer auch ein bisschen durchgeknallt sind, und so spielt er die Rolle, im weißen Doktorkittel und mit zerzauster Perücke.

Die Hauptrolle im Stück von Winnie Abel spielte Laura Winterhalter als Agnes Adalon, die wegen ihrer Sexsucht in der Klapse ist. Die Mutter von Agnes, die von Stefanie Scheuer mit französischem Akzent gespielt wurde, wusste nicht, dass ihre Tochter in der Psychiatrie ist und so mussten die Mitbewohner von Agnes versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken. Der zwangsneurotische Hans, gekonnt gespielt von Patrick Müller, musste den Lebenspartner darstellen, die liebeswahnsinnige Stalkerin, Marianne (Sarah Greif) musste sich als Haushälterin ausgeben.

Die manisch-depressive Künstlerin Tamara Steffen wurde als Freundin des Hauses vorgestellt, und der stotternde und menschenscheue Willi Michael Greif) wurde kurzer Hand zum Hausmeister erklärt. Für Verwirrung sorgte Judith Klein in der Rolle als Tupperverkäuferin, die in der Wohngruppe auftauchte und für die Mutter von Agnes gehalten wurde. Als sie dann noch in Ohnmacht fiel und die Insassen der Psychiatrie meinten, sie sei tot, war das Chaos perfekt. Da konnte auch der verpeilte Beschäftigungstherapeut Rolf (Lukas Andräß), nicht weiter helfen. Dann kam da noch die Reporterin Fritzi (Alina Fricker), die zum ersten Mal Theater spielte. Wegen einer Schlagzeile schleuste sie den Volksmusikstar Hardy Hammer (Simon Münzer) ins Irrenhaus.

Volksmusikstar im Irrenhaus

Für Bernhard Baumann gehört das Theater spielen einfach dazu. Für ihn ist es eine Tradition, die ihm wichtig ist. Er erinnert sich noch daran, dass er schon als Kind immer die Kindervorstellung besuchte. „Als Kinder warteten wir immer sehnsüchtig auf den lustigen Einakter, der im Anschluss an das traurige Försterstück gespielt wurde.“ Er selber hat noch in drei Försterstücken mitgespielt, weil es damals halt so war. 1987 wurde dann das erste Mal eine Komödie in drei Akten aufgeführt.