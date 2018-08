von Conny Hahn

Blumberg – Das Jugendzentrum Malibu in Blumberg ist wieder offen: Mit der Neueröffnung am Dienstagabend fiel der Startschuss für das Lounge Cafe StreetZ, das Jugendliche ab 13 Jahren ab sofort immer dienstags und donnerstags einlädt.

Streetworker Matthias Weiß stellte den anwesenden Gästen seine Arbeit und die Idee hinter dem Lounge Cafe vor und richtete sich in seiner kurzen Ansprache an seine Hauptzielgruppe, die Jugendlichen. Obwohl sein Hauptaufgabengebiet als Streetworker in der mobilen Jugendarbeit liege, benötigten die Heranwachsenden eine feste Bleibe. "Wir möchten einen Ort schaffen, wo ihr sein könnt, um Billard oder Kicker zu spielen, Musik zu hören, Gespräche zu führen oder einfach nur zu chillen", sprach er die Jugendlichen direkt an.

Und nach der Entrümpelungsaktion im Juni (wir berichteten) präsentiert sich der große Hauptraum im Erdgeschoss als offener und einladender Raum, in dem man sich gerne aufhält: Die Wände sind passend zu den Farben der Stadt in freundlichem Grün gestrichen, der Billardtisch steht bereit und zahlreiche Sitzgruppen laden dazu ein, es sich gemütlich zu machen.

Nach dem Einbruch ins Jugendhaus Ende vergangenen Jahres, bei der die DJ-Anlage entwendet wurde, kann die Jugend dank einer neuen Anlage nun auch wieder Musik auflegen und hören. Eine neu eingebaute Bühne dient zudem als kleines Podest mit erhöhten Sitzmöglichkeiten, solle den Heranwachsenden aber zugleich auch eine Bühne für die Aufführung ihrer Talente wie beispielsweise Tanz, Musik oder Theater bieten, verrät Matthias Weiß bereits ein paar seiner Ideen. Das gesamte Konzept der mobilen Jugendarbeit wird dem Gemeinderat dann im Herbst vorgestellt.

Zum Selbstkostenpreis gibt es natürlich auch Getränke sowie kleinere Snacks, wobei sich das Angebot an den Wünschen der Besucher orientiere. Aktuell baut der Streetworker ein Team mit fünf jungen Leuten auf, das den Betrieb des Lounge Cafes unterstützen soll.

Neben dem Lounge Cafe stellte Matthias Weiß den Jugendlichen auch seine Tätigkeit als Streetworker in der mobilen Jugendarbeit dar. Dabei ist er vornehmlich mit seinem Fahrrad in der ganzen Stadt unterwegs, besucht die Treffpunkte der Jugendlichen und steht für alle Belange mit einem offenen Ohr zur Verfügung. "Ich bin verschwiegen, flexibel und immer auf eurer Seite". Seine Tätigkeit beruht auf akzeptierender Arbeit, die weder bewertet noch verbietet, denn "ihr tut, was ihr tut". Er wünscht sich eine offene Atmosphäre mit den Jugendlichen, die ihn gerne duzen sollen.

Bürgermeisterstellvertreter Rainer Gradinger überbrachte die Grüße der Stadt und des Gemeinderates, der auch durch Helmut Mirowsky (Freie Liste) vertreten war. Gradinger beglückwünschte Matthias Weiß zur gelungenen Umgestaltung des Jugendhauses und wünschte ihm eine erfolgreiche Arbeit. An die Jugendlichen appellierte er, das Angebot des Streetworkers intensiv zu nutzen. "Ihr habt die Möglichkeit, euch an einen Fachmann zu wenden, der weiß, wie man mit Jugendlichen umgeht. Macht Gebrauch davon, wenn ihr Fragen oder Probleme habt!"

Leider war die Resonanz bei der Neueröffnung mit weniger als zehn Jugendlichen noch verhalten. Natürlich sei jetzt Ferienzeit, und das gute Wetter lade ins Freie ein, doch Matthias Weiß war etwas enttäuscht, dass auch von den Kooperationspartnern niemand anwesend war. Zugleich zeigte er sich aber optimistisch, dass mit Beginn der kühleren Jahreszeit und seinem stetig wachsenden Bekanntheitsgrad unter den Jugendlichen auch die Besucherzahlen steigen werden.

Öffnungszeiten Das Lounge Café StreetZ im Jugendzentrum Malibu in den Dämmlewiesen ist jeden Dienstag- und Donnerstagabend von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Es richtet sich an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 13 Jahren. Getränke und kleine Speisen werden zum Selbstkostenpreis angeboten. (cow)

