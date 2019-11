Laura Wolpert heißt die neue Schulsozialarbeiterin des Caritasverbandes an der Grundschule Eichberg, teilt die Stadt Blumberg mit. Seit 1. November unterstützt die studierte Sozialarbeiterin das Lehrerkollegium der Grundschule Eichberg in allen Bereichen der Schulsozialarbeit und leitet künftig auch die integrierte Schulkindbetreuung. Die ursprüngliche Stelleninhaberin Luisa Tersigni ist derzeit in Elternzeit.

