Schwarzwald-Baar-Kreis/Blumberg – Als Dankeschön für das Engagement an diejenigen, die einen Angehörigen pflegen, lädt der Pflegestützpunkt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem kostenlosen Frühstück ein: am Freitag, 13. März, um 9.30 Uhr in der Stadthalle in Blumberg.

Bei dem Frühstück referiert Thomas Weik von der AOK zum Thema „Kein Stress – Balance finden im Pflegealltag“. Das Versorgen eines vertrauten Menschen ist für viele Angehörige eine große Herausforderung. Oft müssen Pflege, Familie und Beruf unter einen Hut gebracht und die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt werden. Ohne den Einsatz von Ehepartnern, Kindern, Nachbarn und Freunden wäre ein Verbleib in der vertrauten Umgebung für viele ältere Menschen nicht möglich.

Frühstücksbuffet der Landfrauen Kommingen

Deshalb gilt es, jenen die helfen, ein Dankeschön zu sagen. Bürgermeister Markus Keller begrüßt die Angehörigen und eröffnet das Frühstücksbuffet der Landfrauen Kommingen. Eingeladen sind alle, die einen Angehörigen im Alltag mit kleinen oder großen Taten unterstützen! Das Mitbringen einer Begleitperson ist möglich.

Anmeldungen bis. 6. März

Die Anmeldungen bis Freitag, 6. März, unter Telefon: 07721/9135456 oder Mail: pflegestuetz-punkt@Lrasbk.de. Für Anfragen zur Pflege und Versorgung stehen die Pflegestützpunkte gerne kostenlos zur Verfügung. Kontakt: Pflegestützpunkt Süd in Donaueschingen, Telefon: 07721/913-5456; Pflegestützpunkt Nord in Villingen, Telefon: 07721/913-7456.