von Simon Bäurer

Besonders freute sich die Vorsitzende Carola Rösch über fünf neue Mitglieder, die mit einem freundlichen Applaus begrüßt wurden. Kassiererin Stefanie Mogel stellte ihren Kassenbericht vor, welcher mit einem Rückgang des Kassenstandes abgeschlossen werden musste. Um künftig wieder mehr Einnahmen zu erhalten, soll unter anderem im nächsten Jahr die Bezirkswanderung im Tal ausgerichtet werden. Die beiden Kassenprüferinnen Angelika Meß und Veronika Müller bestätigten Mogel eine einwandfreie Kassenprüfung.

Ortsvorsteherstellvertreterin Ulrike Mogel-Link nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor und dankte den Landfrauen für ihren fleißigen Dienst. Ein weiteres Grußwort überbrachte der Stadtverbandsvorsitzende des BLHV, Markus Keller, der mit einer kleinen Geschichte über einen erneuten Bau der Arche Noah aufzeigte, welche Schwierigkeiten in der heutigen Zeit durch die Bürokratie auftreten. Keller stellte den von Landwirten, Weinbauern und Obstverband gestellten Volksantrag vor und machte die für die Landwirtschaft, auch im Tal, negativen Auswirkungen des Volksbegehrens „Rettet die Biene“ deutlich. Carola Rösch gab die Termine für das Jahr 2020 bekannt und bedankte sich für rund 300 Euro Spenden, welche dieses Jahr an das Palliativzentrum in Villingen gehen.