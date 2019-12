Die Landfrauen Randen führte es nach Aasen in Otto Märkles Dorfladen. Dort fanden sie sich zurückversetzt in die 1950er und 1960er Jahre. Originalgetreu, als hätte der Laden erst gestern geschlossen, konnten die Landfrauen in längst vergessen Waren stöbern. Von Knöpfen bis Nylonstrümpfen, Konfekt und Kaffee, Schreibwaren und Lametta. Alles in Originalverpackungen aus dieser Zeit. Otto Märkle erzählte begeistert über die Gegebenheiten und Geschichten von Früher. Zum Abschluss kehrten die Landfrauen noch ein und ließen den Abend gemütlich ausklingen. Bild: Iris Gleichauf

