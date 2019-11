Der neue Schnellbus zwischen Blumberg und Donaueschingen ab 16. Dezember wird vom Land mit circa 1,25 Millionen Euro gefördert. Das teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart auf Nachfrage mit. Die im Stundentakt verkehrende Linie in der Südbaar ist laut einer Mitteilung des Ministeriums eine von vier neuen Regiobuslinien neben Walldorf – Sinsheim, Bühlertann – Schwäbisch Hall und Gerabronn – Crailsheim, die das Land mit insgesamt 4,8 Millionen Euro fördert. Die Fördersumme verteilt sich auf einen Förderzeitraum von fünf Jahren, beginnend ab dem Fahrplanwechsel am 16. Dezember 2019. Der Förderzeitraum endet mit dem Fahrplanwechsel 2024. Insgesamt fördere das Land 2019 neun Linien mit 13,5 Millionen Euro, schreibt Verkehrsminister Winfried Hermann , das Netz an Regiobuslinien im Land werde dichter. „Regiobusse verkehren dort, wo es an der notwendigen Infrastruktur für den Schienenpersonennahverkehr fehlt. Zwischen Donaueschingen und Blumberg unterstützen diese Busse das Nahverkehrsangebot und helfen, das Umland an das Schienennetz anzubinden“, freut sich der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf in einer eigenen Mitteilung.