Im an Trash-Formaten reichen deutschen Privatfernsehen erlebt jetzt eine Sendung ihre zweite Auflage, bei der sich auch eine Blumbergerin Hoffnungen auf das Preisgeld von 100 000 Euro macht. Die Rede ist von „Get the F*ck out of my House“ und von Rojda, einer 25-Jährigen mit Wohnadresse in Blumberg. Der Nachname wird von ProSieben verschwiegen.

„Get the F*ck out of my House“ ist die deutsche Version einer niederländischen Container-Show. 100 Kandidaten teilen sich dabei für einen Monat ein Haus mit 63 Quadratmetern Wohnfläche. Dabei werden sie selbstverständlich jede Sekunde von Kameras beobachtet. Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre alt, die älteste 58 Jahre. Die 47 Frauen und 53 Männer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ob aus dieser Grundidee gutes Fernsehen wird, muss jeder TV-Konsument für sich entscheiden.

In der ersten Staffel wurde schnell klar, an wen sich das Format richtet: An Voyeure, die es auf Selbstdarsteller abgesehen und sich daran ergötzen können, wie sich 100 Menschen ein Klo teilen. Lagerkoller-Ausbrüche waren an der Tagesordnung, es ereignete sich ein Schwächeanfall und natürlich wurde viel geweint. Taugt die Sendung als Karrieresprungbrett auf dem Weg zum C-Promi? Eher nicht. Bei den 100 Teilnehmern der Container-Show sind die Chancen auf Sendeminuten sehr übersichtlich. Das wiederum hat aber auch einen Vorteil: Die Teilnehmer verschwinden nach der letzten Folge ganz schnell wieder in der Anonymität ihrer bürgerlichen Existenz. Manch einer wird spätestens dann feststellen, dass das gar nicht so schlecht ist.