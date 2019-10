von Conny Hahn

Die KJG Epfenhofen hat sich mit ihrer Leiterin Silke Kilian vergangene Woche auf das bevorstehende Halloween-Fest vorbereitet und bei sonnigem Herbstwetter im Garten der Leiterin schaurig-schöne Kürbisgesichter geschnitzt. Mit Messern, Löffeln und einem Akkubohrer wurden die Kürbisse bearbeitet, bis sie das gewünschte Aussehen hatten und nun in der Dunkelheit leuchten können.

Blumberg KJG Epfenhofen schnitzt schaurig-schöne Kürbisse Das könnte Sie auch interessieren

Als nächste Aktion bereiten sich die Kinder und Jugendlichen der KJG bereits auf das Krippenspiel am Heiligen Abend in der Sankt Gallus Kirche in Epfenhofen vor, das diesmal in Kooperation mit dem Kindergarten stattfindet.