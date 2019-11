In der Familie Scheer-Agostini in Blumberg herrscht Freude. Mit der 27-jährigen Kristina Agostini ist die Zukunft der ursprünglichen Physiotherapie-Praxis gesichert. Die Tochter von Thomas Scheer-Agostini und Marianne Agostini arbeitet in dem vor drei Jahrzehnten ins Leben gerufenen Familienunternehmen federführend mit, das sich zu einem Gesundheitszentrum entwickelt hat. Neben der Physiotherapie in der Hauptstraße werden in weiteren Räumen im Finkenweg 2 Podologie, Fußpflege, Kosmetik, Wellness und nun auch osteopathische Therapie stattfinden.

Kristina Agostini hat sich seit Ende ihrer Ausbildung 2015 als Physiotherapeutin ständig weitergebildet. Derzeit absolviert sie eine weitere Ausbildung zur osteopathischen Therapeutin. Was hat sie motiviert, einen Beruf im Gesundheitsbereich zu wählen? „Das ist ein Beruf, der mir Freude bereitet, weil ich anderen Menschen helfen kann“, erklärt sie. Und weil sie mit der osteopathischen Therapie ganzheitlich arbeiten könne. Damit könne sie alle Körperzusammenhänge von Muskeln, Organen, dem Nervensystem und Gelenken behandeln und zwar sowohl bei Babys wie bei Erwachsenen.