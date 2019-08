von Eva Sosinski

Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen sich die Kinder der Krabbelgruppe Achdorf mit ihren Eltern und Geschwistern zum Grillfest an der Wutach in Aselfingen. Viel Spaß hatten die Kinder am Wasser, gibt es an der Wutach doch einiges zu entdecken.

Picknickdecken wurden unter den schattigen Bäumen ausgebreitet. Nach Kaffee und Kuchen wurde gegen Abend der Grill angefeuert und die Kinder ließen sich Wurst und Salat sichtlich schmecken. Die Krabbelgruppe Achdorf trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Pfarrsaal Achdorf von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr.

Gemeinsame Lieder und Freispiel

Nach dem Begrüßungslied gibt es Fingerspiele, gemeinsame Lieder und das Freispiel mit den anderen Kindern. Derzeit besteht die Krabbelgruppe aus 17 Kindern zwischen Null und drei Jahren. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Eva Sosinski melden, Telefon 476 766. Bild: Eva Sosinski