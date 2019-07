von Conny Hahn

Gleich vier lokale Bands und Interpreten geben sich am Samstag, 6. Juli, in der Eventscheune des Längestadls ein Stelldichein und unterstützen einen guten Zweck. Der gesamte Eintrittserlös wird dem gemeinnützigen Verein Grauzone zugute kommt, der durch Beratung, Begleitung und umfassende Präventionsangebote Hilfe bei sexueller Gewalt im Schwarzwald-Baar-Kreis bietet.

Jam-Session mit Tradition

Was im Jahr 2010 einst als spontanes Geburtstagsständchen in Form einer Jam-Session befreundeter Musiker begann, hat sich in den vergangenen neun Jahren als Konzertformat zu einer festen Größe im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt. Einer der beiden aus Blumberg stammenden Initiatoren, Andreas Waxenegger, ist von Anfang an dabei und findet immer wieder altbekannte, aber auch neue Größen der lokalen Musikszene, die begeistert an dieser Veranstaltung mitwirken.

Diesmal kann er sogar selbst eine Premiere feiern: Zusammen mit Madeleine Schmidhäuser hat er kürzlich das Duo „AcoustiX²“ neu gegründet, das am Samstag sein erstes Konzert in der Besetzung Gitarre und Gesang geben wird. Anschließend folgt mit „Crazy Room meats Mittlschaaf“ ein Zusammenschluss aus jungen Musikern zweier Bands mit einem breiten Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen, die nach ihrem Auftritt die Bühne für die Löffinger Vollblutentertainerin und Sängerin Eugenia Hagen am Piano frei machen.

Jeder Auftritt dauert rund 40 Minuten

Zum Abschluss wird Lokalmatador Dooly alias Roland Sauter auftreten und das Publikum mit Gitarre und seiner gefühlvollen, aber auch mal rockig-rauchigen Stimme begeistern. Alle vier Auftritte werden jeweils etwa 40 Minuten dauern und versprechen in Summe ein sehr abwechslungsreiches Programm von Rock und Pop über Blues, Soul und Chanson bis hin zu Country und Jazz. Die Veranstalter bezeichnen dies als „musikalische Inseln“. Gemäß dem Motto der Veranstaltung soll den Zuhörern nämlich jeweils nur eine Sommerbrise an Musik um die Ohren wehen und zwischendurch auch genügend Zeit für Unterhaltungen bleiben.

Bei schönem Wetter gibt‘s ein Open-air

Einlass ist ab 17 Uhr. Die musikalischen Auftritte inklusive Vorstellung der Arbeit der Grauzone beginnen gegen 19 Uhr. Der gesamte Eintritt von 8 Euro pro Person kommt dem gemeinnützigen Verein zugute. Bei schönem Wetter findet der Konzertabend als Open-air statt.