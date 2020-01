von Reiner Baltzer

Kommingen (bal) Sowohl die Vorsitzende des Musikvereins (MV) Kommingen, Jasmin Maier, wie auch ihre Stellvertreterin Bettina Rösch, die Schriftführerin Kristina Steuer und zwei der Beisitzer wurden anlässlich der Generalversammlung bei den Teilneuwahlen in ihren Ämtern bestätigt. Die Versammlung fand im überfüllten Gasthaus Linde in Kommingen statt. Die Vorsitzende informierte über die Tagesordnung und freute sich über die zahlreichen Musikusse, die an der Versammlung anwesend waren.

Über die Veranstaltungen und Ereignisse des vergangenen Jahres informierte Schriftführerin Kristina Steuer. Dazu gehörten die vier Auftritte an Fastnacht, die Teilnahme an acht auswärtigen und natürlich das große Doppelkonzert mit dem Randener Musikverein im November in Kommingen. Neben den 19 Auftritten der Blasmusikkapelle habe sich der Verein auch für die Dorfgemeinschaft eingebracht, war von der Schriftführerin zu hören. Damit alles in die Reihe kommt, kam der Vorstand zu 13 Sitzungen zusammen.

Der Musikverein hat derzeit 48 aktive und 92 passive Mitglieder. Außerdem besuchen fünf Zöglinge die Blumberger Musikschule. Der gesellige Teil sei auch nicht zu kurz gekommen, hieß es.

Kassierer Andreas Weber musste seine Bilanz mit einem Minus abschließen, was der Verein durchaus verkraften konnte. Die Kassengeschäfte hat Weber ordentlich geführt, bescheinigte ihm Kassenprüferin Marita Fiege.

Kommingens neuer Ortsvorsteher, Matthias Lohberger, hat sein Beisitzeramt beim Verein zur Verfügung gestellt. Er fungierte diesmal nicht nur als Wahlleiter, sondern auch in seiner Eigenschaft als Dorfchef. Matthias Lohberger fand große Anerkennung für den Musikverein, der im letzten Jahr nicht nur viel investiert habe, sondern auch noch trotz allem über gute Rücklagen verfüge. „Ihr seid eine Gemeinschaft, die wir unbedingt im Orts benötigen“, ließ Lohberger die Mitglieder wissen. „Haltet zusammen“, gab er ihnen mit auf den Weg.

Auch der Bericht des Dirigenten Richard Sauter weist auf die vielen Aktivitäten seiner derzeit 40 Musikerinnen und Musiker hin. Der Probenbesuch hätte wohl etwas besser ausfallen können, aber er möchte nicht unzufrieden sein, so seine Aussage. Auch Sauter bezeichnet das letzte Doppelkonzert mit den Randenern als das Highlight des Jahres 2019. Er macht sich für auswärtige Konzertauftritte stark. Jasmin Maier informierte schließlich noch über die Termine in diesem Jahr.