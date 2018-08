von Gernot Suttheimer

Kommingen – Der Komminger Manfred Rösch lebt seit 1996 in Südafrika und ist dort Geschäftsführer der Group of Companies "Refraline". Die internationale Firma, die sich auf feuerfeste Auskleidungen etwa von Hochöfen spezialisiert hat, beschäftigt in Johannesburg, Malaysia, Mauritius, Namibia und Kolumbien rund 350 Mitarbeiter.

Refraline wurde von Onkel Karl-Heinz Rösch 1981 gegründet. Manfred Rösch ist der zweitälteste Sohn des Unternehmers August Rösch und Margarete Rösch. Er hat zwei weitere Brüder und eine Schwester. Er lernte bei der Firma TRW in Blumberg Maschinenschlosser und studierte in Konstanz Maschinenbau. Zunächst arbeite er bei der Firma Altec in Singen, bis er nach Südafrika auswanderte. Er spielte damals beim Musikverein Kommingen mit und war in der Feuerwehr aktiv.

Den Kontakt zu seiner Heimat hält er. Ein bis zweimal im Jahr macht er eine kurze Stippvisite in Kommingen. Meistens verbindet er das mit einer Geschäftsreise. Am Sonntag besuchte er das Sommerfest des Musikvereins Kommingen. Tags darauf nahm er eine Verpackungsmaschine in Florenz ab, die nach Südafrika geliefert werden soll.

Manfred Rösch ist viel unterwegs. Er schaut bei den einzelnen Firmen der Unternehmensgruppe nach dem Rechten und bietet Trainingskurse für Ingenieure über den Umgang mit feuerfesten Produkten an. Er ist politisch interessiert, hält sich aber aus der Tagespolitik heraus. Da er immer noch einen deutschen Pass hat, darf er bei der Präsidentenwahl 2019 nicht wählen. Er fühlt sich mit seiner Familie in Südafrika wohl. "Die Weißen werden nicht unbedingt bedroht", meint er.

Interimspräsident Ramoposa versuche, mit starken Aussagen zu punkten. Doch die Politik brauche auch die weißen Farmer, ist er sich sicher. Deutschland sei in Afrika gut angesehen. Die Menschen würden Deutschen Unternehmern gerne vertrauen. Die gleiche Erfahrung habe er bei seinem Chinabesuch gemacht. Es sei aber auch schön, heim zu kommen und die früheren Schulkollegen zu treffen.

Der Meinungsaustausch mit den Kommingern ist ihm wichtig. Seine älteste Tochter Celine Rösch lernt ab September in der Stadtverwaltung Blumberg. Die zweite Tochter Leonie war dieses Jahr bei einem Schüleraustausch in Wangen im Allgäu. Onkel Karl-Heinz pendelt zwischen Johannesburg und Deutschland. Er schaut als Chairman mindestens einmal im Monate bei der von ihm gegründeten Firma Refraline vorbei. Kommingen werde alle auswärtigen Familienmitglieder immer wieder anziehen, erklärt Manfred Rösch.

