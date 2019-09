von Birgit Greif

Letztes Jahr umrundete Klemens Ehrich Holland. Dieses Jahr durchquerte er nun Dänemark. Ehrichs Herz schlägt für den Norden, denn gebürtig ist er von Oldenburg. Ehrich fuhr mit dem Zug nach Oldenburg, wo er seinen Bruder besuchte.

Und dieser brachte ihn mit dem Auto in einer fünfeinhalb stündigen Fahrt nach Skagen, der Nordspitze Dänemarks, am Skagerrak und Kattegat, also dort, wo Nordsee und Ostsee aufeinander treffen. „Es blies mir eine kräftige Brise um die Ohren, als ich aus dem Auto stieg“, so der leidenschaftliche Fahrradfahrer.

Auf seiner Fahrradtour macht Klemens Ehrich Halt in Wedel am Schulauer Fährhaus an der Elbe. Hier werden die Schiffe mit ihrer Nationalhymne und Fahne begrüßt und verabschiedet.Bild: Klemens Ehrich

Bei bestem Wetter startete er auf dem Heerweg, ein Radweg, der in der Mitte durch Dänemark führt. Meistens waren es schöne Radwege auf wenig befahrenen Straßen, aber mitunter traf er auch auf unbefestigte Wege, wo ein Mountainbike besser gewesen wäre. Pro Tag legte er im Schnitt zwischen 73 und 84 Kilometer zurück. Die längste Etappe war 101 Kilometer lang.

Durch Heide und Seenlandschaften

Der Weg führte ihn durch Heide, Seenlandschaften und sehr einsamen Gegenden. Mitunter ließen nur Briefkästen an Abzweigungen und Feldwegen darauf schließen, dass irgendwo im näheren Umfeld jemand wohnt. Verwundert musste er feststellen, dass der Norden doch nicht so eben ist. Dänemark ist sehr hügelig und es war sehr anstrengend. Zwei Mal musste der Durchtrainierte sogar absteigen.

26 Kilo Gepäck

„Mein Gepäck in den wasserdichten Taschen wiegt 26 Kilo, 2,8 Kilo davon das Zelt. Das Gewicht muss ich zukünftig reduzieren“, fügt er, schon wieder Pläne schmiedend, hinzu. Neben der schönen Landschaft Dänemarks schaute er auch die schönen Städte Aalborg, Hoborg, Viborg, Rödekro und Padborg an. Mit Englisch konnte er sich sehr gut verständigen. Bei seiner letzten Übernachtung in Dänemark brach ihm eine Stange am Zelt. „Das brachte mich schon aus der Fassung.“

Aber nach 545 geradelten Kilometer durch Dänemark überquerte er die Grenze und fand in Flensburg einen Laden, der ihm mit der Zeltstange weiter helfen konnte. Über Flensburg ging es dann Richtung Schleswig. Er schlug sein Zelt in Haithabu auf, ein großes Museumsdorf, wo früher die Wikinger zu Hause waren.

Hamburg neu erlebt

An der Elbe entlang ging es dann nach Hamburg, wo er sich einen Tag Aufenthalt gönnte. „Ich ging mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour und erlebte Hamburg ganz neu, aus einer ganz anderen Perspektive.“, schwärmt der 66 jährige. Begeistert habe ihn die Elbphilharmonie. Auf dem Mönchsweg radelte er dann weiter durch die Holsteinische Schweiz. Die letzten vier Tage hatte er viel Regen und gönnte sich deshalb eine Übernachtung in einem Hotel. Nach 17 anstrengenden Tagen, in denen er 1269 Kilometer auf dem Rad zurücklegte, erreichte er zufrieden sein Ziel, die Insel Fehmarn.

Auf die Frage, ob er auch etwas gelernt habe, schmunzelt er: „Frauen haben Probleme mit der Orientierung. Ich habe während meiner Reise fünf Frauen nach dem Weg gefragt vier davon schickten mich auf total falsche Wege!“