Blumberg – Das Blumberger Panoramabad ist für den örtlichen Ausnahmeathleten Klaus Loder viel wert, und er sagt das auch. Wenn der 56-jährige Blumberger am 13. Oktober beim Ironman auf Hawai startet, dem härtesten Triathlon weltweit, hat auch das Panoramabad seinen Anteil. Hier trainiert er im Sommer mehrmals wöchentlich für die 3,86 Kilometer, die er im Oktober im Pazifik schwimmen muss, dazu kommen 180,2 Kilometer Radfahren und als drittes ein Lauf über 42,195 Kilometer.

So oft wie möglich im Panoramabad

So oft wie möglich pro Woche ist Klaus Loder im Panoramabad. "Die Leute sind sehr tolerant, ich habe die besten Trainingsbedingungen in dem neuen Bad, das Panoramabad ist eine große Bereicherung für mich", sein Dank gilt auch Bademeister Bernd Frank und dessen Team. Drei Stunden Fahrzeit pro Woche spare er allein durch Trainingsmöglichkeit quasi vor der Haustüre. Im Winter trainiere er im Schaffhauser Hallenbad Auf der Breite, Fahrweg einfach eine halbe Stunde. Schwimmen ist die Paradedisziplin von Klaus Loder.

Schwimmen ist Klaus Loders Paradedisziplin

Zugute kam ihm seine Fitness seine am 29. Juli beim Ironman in Hamburg, wenngleich das dort vorgesehene Schwimmen in der Alster wegen der Gesundheitsgefahr durch Blaualgen nicht möglich war. Deshalb änderten die Veranstalter den Wettkampf in zwei Laufteile, statt der Schwimmstrecke begannen die Teilnehmer mit einem Sechs-Kilometer-Lauf, dann folgten 180 Kilometer auf dem Rad und zum Schluss der Marathon-Lauf über 42 Kilometer.

Deutscher Meister mit elf Minuten Vorsprung

In einer Gesamtzeit von neun Stunden, 18 Minuten und 26 Sekunden wurde er in der Altersklasse von 55 bis 60 Jahren Deutscher Meister. Was die Zeit bedeutet, zeigt alleine schon der Abstand von mehr als elf Minuten auf den Zweiten seiner Klasse.

Von Hamburg begeistert

Hamburg liebt Klaus Loder, er schwärmt von den schönen Wettkampfstrecken um die Alster beim Laufen und der Fahrt Richtung Lüneburger Heide auf dem Rad. Und er und seine Frau Veronika Loder schwärmen von dem großen kulturellen Angebot, dem Blick von der Nikolaikirche über das Rathaus auf die Alster und den Schifffahrten.

Weltweit härtester Triathlon

Da der Wettkampf in Hamburg gleichzeitig als Qualifikation für den Ironman auf Hawai galt, den Klassiker für die Elite der Triathleten-Elite, qualifizierte sich der Blumberger für Hawai. Darauf richtet er nun seinen Blick und sein Trainingsprogramm.

Drei Wochen Erholung

Die ersten drei Wochen nach dem Wettkampf, also bis zu diesem Wochenende, dienten der Erholung, wo er maximal sieben Stunden trainierte. Dann werden die Trainingspläne um mehr als das Doppelte gesteigert. Montags ist Ruhetag, sonst absolviert er täglich zwei Einheiten, mittwochs und samstags trainiert er fünf bis sieben Stunden. Pro Woche schwimmt er neun Kilometer, fährt drei Mal 100 Kilometer mit dem Rad und läuft 50 Kilometer. Dazu kommen täglich zehn bis 15 Minuten Rumpfstabilisierungsübungen.

Trainingspensum wird gesteigert

Beim Ironman auf Hawai möchte Loder einfach nur durchkommen. Der dortige Ironman sei noch härter als der Ironman in Hamburg, das Meer sei stürmisch. Zudem sei es für ihn sein zweiter Ironman innerhalb von zehn Wochen. Freuen würde er sich noch über ein paar Sponsoren.

Zur Person Klaus Loder (56) wuchs in Blumberg-Neuhaus mit einem Bruder auf. Er ist verheiratet, mit seiner Frau Veronika Loder, geborene Guckeisen, hat er zwei Kinder. Seit 1979 ist er Zollbeamter, in der Familie Loder ein Traditionsberuf. Schon Großvater Ignaz Loder und Vater Siegfried Loder waren Zollbeamte im Grenzzollamt Neuhaus, seit 1983 auch die Dienststelle von Klaus Loder. Sport gehört zu seinem Leben, er fuhr Motocross als Leistungssport, 1979 war er Schweizer Meister, 1986 absolvierte er seinen ersten Triathlon. (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein