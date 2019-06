von Reiner Baltzer

Elf ehemalige Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1949 trafen sich an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte. Die damaligen Absolventen der Mittleren Reife kamen aus der letzten Klasse des sogenannten Realschulzugs der Scheffelschule, es war vor 54 Jahren. Leider waren es diesmal nur elf Ehemalige, die der Einladung zum Treffen gefolgt seien, war von Karl-Heinz Trüby zu erfahren. Er hatte zusammen mit Ute Gläser, Gerda Kruck und Norbert Hinsch das Wiedersehen organisiert. Die ehemaligen Schüler besuchten auch das Grab ihres verehrten Lehrers Oskar Steiger in Donaueschingen. Den Abend verbrachten sie in geselliger Runde, und sie nutzten auch noch den Sonntag. Bild: Reiner Baltzer