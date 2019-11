von Gernot Suttheimer

Das Benefizkonzert in der alt-katholischen St. Johanneskirche war am Sonntagabend gut besucht. Organisator Karl Heer sagte bei der Begrüßung, die Orgel sei bereits 30 Jahre alt. Zu Beginn begeisterte Tim Fischer die Zuhörer mit drei hochkarätigen und hervorragend vorgetragenen Orgelstücken. In Präludium und Fuge c-moll von Johann Sebastian Bach spielte er die Orgel voll aus.

Auch beim Präludium und der Fuge D-Dur von Dietrich Buxtehude kam die Orgel klanglich eindrucksvoll zur Geltung. Zum Abschluss spielte der Organist eine eigene Improvisationen zu „Was Gott tut, das ist wohl getan“ und zog zum Schluss alle Register. Pfarrer Stefan Hesse befasste sich in seiner Ansprache mit den Fragen unserer Zeit und rief dazu auf, dem Alltag seine Hektik zu nehmen.

Nichts, was im Leben wichtig ist, geschehe sofort. Die ökumenische Chorgemeinschaft Tengen lud unter Leitung von Jelena Mirkov zu einer geistlichen Reise durch verschiedene Länder ein, beginnend mit „Jauchzet dem Herrn alle Welt“. Die Rundreise führte von Deutschland nach Spanien, Russland und Slowenien. Alle Chorwerke wurden in der jeweiligen Landessprache vorgetragen. Unter anderem sang der gemischte Chor das Gloria „Ehre sei Gott in der Höhe“ und ein Lied von Sergeij Rachmaninow, das auf Deutsch heißt „Freu Dich jungfräuliche Mutter Gottes“.

Zwei Chorsätze von Felix Mendelssohn wurden ebenso begeistert beklatscht wie ein Lied aus der orthodoxen Liturgie. Zum Abschluss trug der gut disponierte ökumenische Kirchenchor Tengen das „Vater unter“ aus der Jazzmesse vor. Die Spenden der Zuhörer dienen dem Kirchenerhalt.