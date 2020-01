von Reiner Baltzer

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurden die im Dezember gewählten Kirchenältesten der evangelischen Kirchengemeinde, Sonja Knupfer, Dirk Prager, Benjamina Rösch und Hans-Joachim Siebel von Pfarrerin Gabriele Remane in ihr Amt eingeführt. Die Gemeinde und Gemeindeleitung mit ihrer Pfarrerin brauchen das Miteinander, machte die Geistliche in ihrer Predigt deutlich. Sie werden die vorhandenen Gaben, jeder auf seine Weise, in die Arbeit des Kirchengemeinderats einbringen; in das Gremium, das laut Kirchenordnung für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich ist. Quelle und Richtschnur ihrer Handlungen sei das Zeugnis der Heiligen Schrift, gab die Pfarrerin ihren neuen Ältestenrat mit auf den Weg. „Sind Sie bereit, den Dienst im Kirchengemeinderat auszuüben und den ihnen anvertrauten Dienst sorgfältig und treu tun mit der Bindung an Gotteswort?“, war die Frage an die Kirchenältesten. Und sie waren es mit Gottes Hilfe. Aber auch die Kirchengemeinde sei gefordert. In einem Gebet bat die Pfarrerin um den Segen Gottes für dieses Amt.

Remane verabschiedete das langjährige Mitglied des Kirchengemeinderats, Wolf Streich, aus dem Gremium. Sie dankte Streich für seine Jahrzehnte lange Mitarbeit.