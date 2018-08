von Reiner Baltzer

Blumberg-Zollhaus – Sommerferienprogramm und Museumsbahn gehören zusammen. Das zeigte der Kindertag am Sonntag am Zollhauser Bahnhof. Schon am frühen Morgen hatten die Verantwortlichen der Sauschwänzlebahn-Veranstaltung, Jasmin Schmerbach und Selina Löffler, mit dem Team aus den Reihen der Bahnbediensteten alle Hände voll zu tun.

Rund 450 Kinder angemeldet – Neuer Rekord

Rund 450 Kinder hatten sich angemeldet, aus Blumberg und dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis und sogar darüber hinaus, das sieht nach neuem Rekord aus. Beide Fahrten mit der Dampflok seien ausgebucht, teilte Jasmin Schmerbach strahlend mit.

Die Dampflok steht unter Wasser

Am Bahnhof herrschte rege Betriebsamkeit. Die Lok stand unter Dampf, Wasser wird aufgetankt. Vor und zwischen den beiden Abfahrten des Zugs waren hunderte von Personen auf den Bahnanlagen unterwegs, um die Vergnügungs- und Unterhaltungsangebote der Bahnbetriebe in Anspruch zu nehmen.

Besuch im Reiterstellwerk

Da wurden die steilen Treppen zum Reiterstellwerk erklommen. Zeitweilig herrschte in dem Bereich großer Andrang. Das Bahnmuseums mit seinen Attraktionen wurde zu einem weiteren Anziehungspunkt. Dort durfte dann ein Eintrag in das Gästebuch nicht fehlen.

Mütter loben Angebot der Bahnbetriebe Blumberg für die Kinder

Dabei brachten vor allem die Mütter ihre Freude über die vielen Angebote für Kinder und Erwachsene zum Ausdruck. Das Interesse der Kinder lag in den Bereichen Kinderschminken bei Selina und Susanne, Andenkenkauf bei den Dampflokfreunden (natürlich kindgerecht) und den Ballonkünstlern. Der Leierkastenmann spielte vertraute Weisen, vor allem für die ältere Generation. Der Verkaufsstand des Bonbononkels aus Behla wurde für die Kinder zum Anziehungspunkt.

Mitfahrt auf dem Führerstand

Eine Führerstandsmitfahrt auf der sogenannten Köf über das Bahnhofsgelände wurde zum Erlebnis. Reiten in der näheren Umgebung des Bahngeländes war angesagt. Für Speis und Trank sorgte das Ehepaar Damm und dessen Team. Viele Besucher hatten ihr Vesper dabei und machten Picknick. Es ging recht unkonventionell zu.

Auch im Zug tolle Stimmung

Dann der Höhepunkt des sommerlichen Tages, die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn. Die Abteile waren proppenvoll und es herrschte eine tolle Stimmung. Eine Familie aus China war sehr angetan von "Old Germany". "The old train" hatte es ihnen angetan. Dieser Tag werde ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben war die einhellige Ansicht der vielen Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus.

Ferienprogramm Der Kindertag an der Blumberger Sauschwänzlebahn ist ein fester Programmpunkt im städtischen Ferienprogramm. Den Verantwortlichen der Bahnbetriebe Bumberg ist es wichtig, gerade auch Kinder und ihre Familien für den Betrieb dieser historischen Museumsbahn zu interessieren und damit eine Bindung zu Blumbergs großer Freizeitaktion zu schaffen. Das Angebot strahlt weit über Blumberg hinaus: Am Kindertag der Sauschwänzlebahn können sich auch Kinder aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis und auch darüber hinaus beteiligen. (blu)

