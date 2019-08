Viel Spaß hatten Kinder aus nah und fern beim Kinderfest des Riedböhringer Narrenrates. Die Wiese hinter der Mehrzweckhalle wurde am Samstag und Sonntag zum Spielparadies. Am beliebtesten war die Riesenrutsche. Dort hatten auch die Kleinsten ihren Spaß, wenn Mama oder Papa mitrutschten. Nebenan genossen die Kinder eine Fahrt im Kettenkarussell.

Manche waren so begeistert, dass sie gar nicht mehr aussteigen wollten. Auf der Sommerrodelbahn ratterten die Kinder in schwarzen Kübeln den Hang hinunter, mal alleine, mal zu zweit oder gar zu dritt, um mehr Tempo zu bekommen. Die große Hüpfburg war ebenfalls ein Magnet, Mädchen und Jungen tobten sich darin aus und schienen unermüdlich.

Eine kleine Verschnaufpause gönnten sich die Kinder beim Kinderschminken. Renate Hewer und Petra Meister hatten alle Hände voll zu tun und zauberten den Kindern kleine Kunstwerke ins Gesicht.

Die beliebtesten Motive waren Schmetterlinge und Tiger. „Hoch zu Ross“ und voller Stolz zogen die Kinder ihre Kreise auf dem Rücken der Ponys. Neben dem Spielangebot sorgten die Narrenräte auch für das leibliche Wohl, das gerne angenommen wurde. Zur Mittagszeit waren Zelt und Pavillons voll besetzt.

Riedböhringer Dorfolympiade in die Halle verlegt

Für den Sonntagnachmittag hatten die Narrenräte den Entertainer Jürgen Fröschlin aus Burladingen engagiert. Um 14 Uhr öffnete sich der Vorhang zu einem lustigen Kasperletheater, das die Kinder sofort faszinierte. Anschließend formte er den Kindern Tiere aus Luftballons. Mit seiner Zauberschau brachte er den Nachwuchs zum Staunen und erntete viel Beifall.

Am späten Nachmittag gab es einen Luftballonwettbewerb. Die Kinder ließen ihre Ballons – mit Adressschildern versehen – zum Himmel steigen. Der Gewinner darf sich dann im Oktober über eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn freuen. Beim Schafscheißroulette konnte auf verschiedene Felder gesetzt werden. Wenn alle Felder ausgebucht waren, holte Narrenrat Christian Martin ein Schaf, das dann den Gewinner ermittelte. Narrenratsvorsitzender Daniel Schmid war mit dem Kinderfest rundum zufrieden. „Das Wetter passte.“

Und ganz besonders bedankte er sich bei den Helfern in Küche und an Theke: „Wir hatten wieder ganz viele fleißige Helfer, ohne die wir das Fest gar nicht bewerkstelligen könnten.

Kinderfest

1996 – im Gründungsjahr des Narrenrates – wurde das Kinderfest zum ersten Mal durchgeführt. „Ein Fest für die Kinder“ war die Idee der Narrenräte der ersten Stunde. Angefangen wurde mit Angeboten, die keine Kosten verursachten. So gab es anfangs einen Streichelzoo, eine Hüpfburg und Wurfspiele und das Zelt war gemietet. Mittlerweile haben die Narrenräte das Angebot erweitert, die Rodelbahn und die Pavillons gekauft. Für den Sonntag engagieren sie einen Unterhalter und mieten Riesenrutsche und Kettenkarussell. „Für einen Verein mit 14 Aktiven ist das Fest eine riesen Leistung. Aber ohne die Unterstützung der vielen Freunde und Helfer wäre es in diesem Rahmen unmöglich“, so der Vereinsvorsitzende Daniel Schmid.