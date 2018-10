von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Rund 70 Dritt- und Viertklässler der Eichberg-Grundschule und der Weiherdammschule mit ihren Lehrerinnen und Lehrer, darunter Angela Morath und Felix Taubenmann, waren am Mittwoch der Einladung der Stadtbibliothek zu einer Kinderbuch-Autorenlesung gefolgt. Der Kinderbuchschreiber Kai Pannen erzählte die Geschichte "Mach die Biege, Fliege" und illustrierte den Werdegang entsprechend. Seine Erzählfreude und seine Kreativität beeindruckte sowohl die Kinder wie auch die Erwachsenen. Es war eine Geschichte über die grummelige Spinne Karl-Heinz und die Stubenfliege Bisy, die er unsanft aus ihrem gemütlichen Nest geschüttelt hat.

Den beiden war sehr schnell klar geworden, warum sie aus dem Nest geschüttelt wurden, denn mit Beginn der warmen Jahres begann das Wüten in vielen Wohnungen mit dem sogenannten Frühjahrsputz. Karl-Heinz und Bisy verlassen fluchtartig das Wohnzimmer, um in der grünen Weite des Gartens ein neues Zuhause zu finden. Sie trafen auf viele Gartenbewohner und eine spannende, abenteuerliche Zeit begann. Das ungleiche Duo traf auf verschiedene Gartenbewohner, darunter nervige Ameisensoldaten, hilfsbereite Kellerasseln, wichtigtuerische Blattwanzen und gefährliche Libellen. Immer wieder bezog der Autor seine aufmerksamen Zuhörer mit in das Geschehen ein, und ließ die Kinder noch mehr am Geschehen teilhaben. Die Jungen und Mädchen fragten den gut aufgelegten Autor, der die Malerei und Film studiert hat und jetzt in Hamburg wohnt, ein Loch in den Bauch. Gebannt hörten die Kinder Autor Kai Pannen zu, gerne diskutierten sie mit ihm und ließen sich auch in das Geschehen einziehen. Seine Buchhelden hat er zusammen mit seinen lustigen und neckischen Illustrationen lebendig rübergebracht, so ganz im Sinne der Kinder. Am Ende gab es Autogramme von Kai Panne, dem Mann vom Niederrhein, wo er einst geboren wurde. Petra Gehringer, Mitarbeiterin in der Stadtbibliothek, freute sich über die rege Teilnahme der Kinder am Geschehen. Buchautor Kai Pannen wird künftig in Hamburg weitere Kinderbücher schreiben und illustrieren.

