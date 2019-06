von Reiner Baltzer

Die Sommerfeste der Dorfgemeinschaften in der Raumschaftt Blumberg sind immer etwas Besonderes. So auch wieder die Veranstaltung am Samstag in Fützen zur Abnahme der sogenannten Jugendflamme beziehungsweise des Jugendflämmles für die Kinder. Dafür mussten die künftigen Nachwuchskräfte der Feuerwehr ihre bisherigen Kenntnisse und das Erlernte vorführen. Die Jugendleiter der Jugendabteilungen Achdorf und Epfenhofen, die mit den Fützener eine Einheit bilden, nahmen mit ihren Jungs und Mädchen teil. Zugleich wurde an diesem herrlichen Sommertag der neue Mannschaftswagen von Abteilungsleiter Patrick Gleichauf und Ortsvorsteher Georg Schloms der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Fest rund um das Feuerwehrgerätehaus und dem Landfrauenheim fand abends seine Fortsetzung, bei Speis und Trank unter dem Motto „Wein und Feuer“.

Wein gab es am Weinstand und der Feuerwehr-Bar, mehrere Schalen-Feuerstellen sorgten für schummrige Beleuchtung und beides für gute Laune, so ganz nach dem Geschmack der Feuerwehrler, die auch aus Achdorf und Epfenhofen gekommen waren, und den vielen Gästen. Die Gäste durften aber erst einmal die Taten der jungen Menschen, die in ihren Feuerwehruniformen mächtig ins Schwitzen kamen, bewundern. Bald hieß es dann „Anzugserleichterung“ und schon ging alles leichter. An drei Stationen machten sich die etwa 30 Mädchen und Jungen mit ihren künftigen, kleineren Aufgaben vertraut.

Danach wurden ihnen von Jugendleitern, den Organisatoren, darunter auch Tanja Gleichauf, die Abzeichen und Urkunden für die Jugendflamme und Jugendflämmle ausgehändigt. Ein kurzweiliges Rahmenprogramm mit Spielstationen, Filmvorführungen und Ausfahrten mit dem neuen Mannschaftswagen sorgten für gute Stimmung bei den Kindern und Jugendlichen. Rund 40 Frauen und Männer der Fützener Feuerwehrabteilung leisteten ihren Beitrag zum Gelingen des Sommerfestes.