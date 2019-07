von Gernot Suttheimer

Er wurde immerhin 58 Jahre alt, der SV Epfenhofen. Am 26. November 2017 löste sich der 1960 gegründete Verein auf, weil kein Vorstand mehr zu finden war. Ein Jahr befand er sich in Liquidation. Die beiden Liquidatoren Elmar Burger und Günter Kaiser zogen am Montagabend einen endgültigen Schlussstrich und übergaben das restliche Vereinsvermögen in Höhe von 2136 Euro satzungsgemäß an die Stadt Blumberg und zwar als Sachleistung.

Für die Dorfjugend kauften sie zwei stabile Fußballtore, die den Nachwuchskickern jetzt auf dem Sportplatz Epfenhofen zur Verfügung stehen. Das Finanzamt erhält davon eine Meldung und der SV kann endgültig aus dem Vereinsregister ausgetragen werden, erläuterte Burger. Aus dem Internet ist der Verein inzwischen verschwunden. Das volle Jahre der Liquidation ist für den Fall vorgeschrieben, dass noch Zahlungen zu leisten sind. Die Torübergabe war jetzt die allerletzte Handlung des Sportvereins.

Den Sportplatz nutzt der SV Fützen

Der Sportplatz und das ehemalige Vereinsheim werden vom FC Fützen genutzt, erklärte Kaiser, der Rasenplatz dient für das Training. Zwei moderne Rasenroboter ziehen dort bei trockenem Wetter tagsüber ihre Runden. Der FC Fützen hat sie angeschafft. Die beiden eifrigen elektronischen Geräte arbeiten selbstständig. Jeder Roboter hat einen Unterstand und beginnt wie es seine Programmierung vorsieht, mit seiner genau abgegrenzten Arbeit.

Wenn es zu feucht wird, rollen die Beiden automatisch zu ihren Unterkünften, die Hundehütten ähneln, zurück. Die Kinder ließen sich von dem Rasenroboter nicht irritieren und nahmen eines der neuen Tore sofort in Besitz. Für die beiden „letzten“ Vorstandsmitglieder ist der Kauf der Tore eine gute Sache, kommen sie doch der Jugend zu Gute. „Ich habe auch noch ein wenig aus eigener Tasche dazu gegeben“, sagte Günter Kaiser.

Einige Jugendliche aus Epfenhofen kicken beim FC Fützen. „Wir hatten ja schon seit Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem SV“, informiert Burger. Die beiden Liquidatoren bedauern, dass es den SV Epfenhofen nicht mehr gibt. Im Vereinsheim haben sie zusammen mit vielen anderen Fußballanhängern oft zusammen gesessen und fröhliche Stunden erlebt. Der Ort ist nun um einen Verein ärmer geworden.