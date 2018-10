von SK

In der Kardinal-Bea-Grundschule war es am Mittwochmorgen mucksmäuschenstill. Es war nur die Stimme von Lehrerin Hadice Pfitzenmeier zu hören, die den Erst- und Zweitklässlern die Geschichte von „Frederick“ vorlas. Gespannt hörten die Kinder zu. Lehrerin Anita Weinmann war währenddessen am Backen, denn die Kinder hatten zuvor aus Teig schöne Mäuse geformt. Nach der Buchbesprechung wurde noch ein großes Bild mit Pappmäusen gebastelt.

Die Dritt- und Viertklässler mit ihren Lehrerinnen waren zum Fredericktag in den Landfrauenraum eingeladen. Dort hörten sie das Märchen „Kleiner Kürbis“. Dann zogen die Kinder ihre Schürzen an und kochten mit den Landfrauen Daniela Bausch, Liljana Fricker, Yvonne Fricker, Stefanie Martin und Daniela Riesterer eine leckere Kürbissuppe. Nebenher wurden noch Apfelmuffins gebacken. Der Höhepunkt des Tages war das Kürbis Gestalten. Mit Filz und Pappe ließen sie Füchse entstehen.

Die Drittklässler mit Lehrerin Waltraut Wetzel-Geyer führten ein Gedicht über die Herbstmonate vor. Die Viertklässler mit Lehrerin Friederike Hettich bedankten sich bei den Landfrauen mit dem Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbek“. Die Drittklässler sagten ein Gedicht über die Herbstmonate auf und ihre Lehrerin Waltraut Wetzel-Geyer schwärmte: „Fredericktag bei den Landfrauen: das ist einfach immer schön.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein