von Conny Hahn

Riedöschingen (cow) Ein Erfolg auf ganzer Linie: Drei Meistertitel und mehrere erste Preise heimsten der Riedöschinger Kaninchenzüchter Richard Längler und seine drei Enkelinnen auf der Badischen Landes-Rassekaninchenschau in Offenburg ein.

Kaninchen gemeinsames Hobby von Opa und Enkelinnen

Die Veranstaltung Anfang Januar zählt zu den festen Größen im Terminkalender von Richard Längler und seinen drei Enkelinnen Amelie (sieben Jahre), Carolina (neun) und Sophia (zwölf) Kirschner, die es ihrem Opa gleich tun und mit viel Freude ihrem Hobby um die langohrigen Freunde nachgehen.

Das ganze letzte Jahr haben sie der Vorbereitung auf die 48. Badische Landesjugend-Rassekaninchenschau und zugleich 50. Badische Landes-Rassekaninchenschau gewidmet. Die jungen Kaninchen wurden großgezogen und die aussichtsreichsten Kandidaten hinsichtlich der Bewertungskriterien Gewicht, Form, Fell, Kopf, Ohr, Farbe und Sauberkeit ausgewählt. Insgesamt wurden 4100 Kaninchen ausgestellt, wobei 22 Stück aus dem Stall von Richard Längler kamen.

Die viele Arbeit im Vorfeld hat sich gelohnt: Richard Längler selbst hat einen Ehrenpreis sowie vier erste Preise mit seinen Hasen der Sorte Weiße Wiener erzielt. Alle drei Enkelinnen konnten sogar den Titel als Badische Landesjugendmeister für sich beanspruchen: Amelie mit den Weißen Neuseeländern, Carolina mit den Weißen Wienern sowie Sophia mit den Weiß-Rexen. Sophia erhielt zudem noch einen Sonderehrenpreis und Carolina eine Ehrung vom Landesverband.

Doch auch nach diesem großen Erfolg ruhen sich die vier Langohr-Freunde keinesfalls aus, denn nach der Schau ist zugleich schon wieder vor der nächsten Schau. Für den Dezember dieses Jahres streben sie ihre Teilnahme an der Ausstellung auf der Bundes-Kaninchenschau in Karlsruhe an. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits. Von den aktuell 28 Kaninchen im Stall von Richard Längler sind schon einige trächtig, so dass im Februar die ersten jungen Kaninchen und zugleich potenziellen Kandidaten für die Deutsche Meisterschaft erwartet werden.