Im Gewann Vogelherd in Blumberg-Zollhaus rollte am Samstag eine große Kabeltrommel gegen das Gebäude der Firma Koinet, meldet Inhaber Jürgen Wazian. Das Ganze passierte am Samstag, 27. Juli, in der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr.

Die Kabeltrommel sei auf der Wiese oberhalb im Zuge der Breitbandverlegung gelagert, sagte Wazian, dort hielten sich auch öfter Jugendliche auf. Den Schaden schätzt Wazian auf circa 3000 Euro. Er hat Anzeige erstatt, die Polizei ermittelt. Es ist bereits das zweite derartige Vorkommnis im Vogelherd. Im Oktober 2018 waren fünf Kabeltrommeln gegen den Zaun des benachbarten Schwarzwaldhof gerollt.

