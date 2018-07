von Gernot Suttheimer

Mit Robotern hat Landesjustiz- und Tourismusminister Guido Wolf nicht viel zu tun. Um so interessierter ließ sich der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Donaueschingen/Tuttlingen am Montag von Geschäftsführer Jörg Waimer über die seit 2010 in der Handwerkerstraße in Blumberg ansässige Firma RoboMax informieren.

Auf der Fahrt von seinem Wahlkreisbüro in Tuttlingen zur Bergwacht nach Ewattingen besuchte Wolf auf Einladung des CDU-Stadtverbandes das kleine aufstrebende Unternehmen. Der Betrieb für Automationszellen war aus Hüfinger Beständen hervorgegangen. Inzwischen hat die Firma 13 Mitarbeiter und baut gerade die 160. Anlage.

Die Kunden von RoboMax sind meistens Automobilzulieferer und kommen aus einem Umfeld von rund 200 Kilometern um Blumberg. Sie sind zu 80 Prozent in Deutschland ansässig. Automatenanlagen werden auch nach Frankreich und in die Schweiz geliefert. Die Standardsysteme können erweitert werden. Die komplette Konstruktion und Programmierung erfolgt im Blumberger Werk, erklärte Waimer. Der Leiter der Konstruktion, Alexander Effinger, führte ein Video über die Automatisierung vor.

Guido Wolf erkundigte sich nach den Ausbildungsvoraussetzungen für Mitarbeiter bei RoboMax. Es sei kein eigenes Ausbildungsprofil vorhanden, erklärte Waimer. Die Mitarbeiter müssten sehr vielseitig sein. Der Kunde frage an und seine Firma mache ein Konzept. Roboter verrichten oft Arbeiten, die für Menschen zu schwierig sind. Viele Betriebe seien aus Wettbewerbsgründen zur Automatisierung gezwungen. Die Anforderungen würden immer höher, ergänzte Effinger.

Bürgermeister Markus Keller hob das soziale Engagement der Firma hervor. Auf einen solchen Betrieb könne Blumberg stolz sein. Auf die Frage von Wolf, ob es Probleme mit der Politik geben würde, erwiderte Waimer, dass der Schweizer Zoll schwierig sei. Die Auftragsbücher seien bis Mitte des kommenden Jahres voll. Wolf stellte zufrieden fest, dass trotz Automatisierung weiterhin noch Menschen als Mitarbeiter im Betrieb gebraucht werden.

