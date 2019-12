von Hans Herrmann

Beim Bambini-Turnier der Jugendabteilung des TuS Blumberg schlugen in der Eichbergsporthalle die Wogen hoch. Zahlreiche Zuschauer sorgten auf den voll besetzten Tribüne für eine großartige Stimmung.

Die fünf- bis sechsjährigen Fußballknirpse zeigten sich von ihrer besten Seite. In zwei Sechsergruppen bevölkerten die zwölf G-Juniorenteams das Hallenparkett. Der Ball stand immer im Mittelpunkte und die jungen Kicker rannten in Rudelbildung dem runden Leder hinterher. Gastgeber TuS Blumberg war gleich mit zwei Mannschaften am Start. Das Trainerteam mit Viktor Frick und Roman Rudenko zeigten sich von den Leistungen ihrer Schützlinge ebenfalls begeistert. In dieser jüngsten Altersklasse kann die TuS -Jugend aktuell auf über 20 Jungkicker zurück greifen. Beim wöchentlichen Training herrscht in der Sporthalle der Realschule samstags immer ein dichtes Gedränge.

„Wir bestreiten im Winter sechs bis sieben Turniere“, freut sich Trainer Viktor Frick über das rege Interesse. Bei der Siegerehrung wurden alle Fußballjungs vom TuS Jugendleiter Marcus Reifenstahl mit einer persönlichen Trophäe belohnt. In der Gruppe A waren der TuS Blumberg, der FC Bräunlingen, der FC Hüfingen, der FC Rielasingen, der SSC Donaueschingen sowie der VfL Riedböhringen vertreten. In der Gruppe B traten der TuS Blumberg II, der FC Bräunlingen II, der SV Gurtweil, der SV Hölzlebruck , der FC Hüfingen II sowie der VfL Riedböhringen II gegeneinander an.

Mit dem D-Jugendturnier fand die Veranstaltung am Samstag ihren sportlichen Höhepunkt. 16 Mannschaften spielten ihren Tagessieger aus. Trotz zwei Siegen musste sich der Nachwuchs des TuS Blumberg der anschließenden Trostrunde begnügen. Trainer Markus Reifenstahl zeigte sich aber mit den Vorstellungen seiner Truppe zufrieden. Als Tagessieger setzte sich FC Tiengen durch. Die Turnierleitung mit Robert Damm und Albert Schnell hatte hier alles im Griff.