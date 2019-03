von Reiner Baltzer

in Aselfingen ging es gestern Nachmittag so richtig rund. DRK-Jugendleiter Simon Bäurer und sein Helferteam haben die Kinder der Talgemeinden zur traditionellen Fastnachtsparty eingeladen und viele Kinder kamen als Indianerinnen, Astronauten, Tiergestalten und begaben sich auf eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Es wurde gesungen, getanzt und gespielt. Am Ende wurden die Kostüme der 13 Kinder prämiert. Natürlich hat das Helferteam aus der Jugendabteilung der Achdorfer Ortsgruppe auch für die nötige Verpflegung, darunter Butter-Bretzel, Hot-Dogs und Bananenmilch, gesorgt. Die Mädchen und Buben fühlten sich sichtlich wohl und waren begeistert. Nach drei Stunden hieß es schon wieder Abschied nehmen. Bild: Reiner Baltzer