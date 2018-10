Drei Jugendliche haben einen auf einem Firmengelände in Blumberg abgestellten Bauwagen aufgebrochen und zum Aufenthaltsraum umfunktioniert, meldet die Polizei. Am Mittwoch fiel einem Mitarbeiter einer nahegelegenen Firma auf, dass aus dem Bauanhänger Stimmen von Jugendlichen zu hören waren, er informierte die Inhaber des Wagens. Diese konnten die Personen nur durch den Hinweis die Polizei zu rufen, vertreiben. Zur Umgestaltung hatten die Jugendlichen bereits die Fenster mit Brettern vernagelt und sogar eine eigene Kette an der Tür angebracht, nachdem sie das eigentliche Schloss entfernt hatten. Dem in der Nähe verteilten Unrat nach zu urteilen, dürften sie den Bauwagen bereits seit mehreren Monaten in Gebrauch haben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein