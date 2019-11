von Conny Hahn

Der Musikverein Riedöschingen kann sich über einen weiteren Träger des Jungmusikerleistungsabzeichens in Gold freuen, von denen es inzwischen insgesamt zehn Stück in den eigenen Reihen gibt: Jonas Ewadinger (17) hat in den Herbstferien den entsprechenden mehrtägigen Lehrgang an der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Staufen absolviert und die Prüfung mit sehr gutem Erfolg bestanden.

Das goldene Abzeichen ist die höchst mögliche Auszeichnung für Jugendliche im Amateurbereich und verlangt den Musikern in den Bereichen praktisches Spiel, Musiktheorie und Gehörbildung einiges ab. Die Prüfung bedarf daher einer intensiven Vorbereitung, die im praktischen Spiel bei Trompetenlehrer Uwe Sauter an der Musikschule Blumberg erfolgte.

Jonas Ewadinger ist nun der erste Träger des goldenen Leistungsabzeichens im Trompetenregister des Riedöschinger Musikvereins und wird sein Können auch als Solist beim Weihnachtskonzert am 21. Dezember unter Beweis stellen.