von Reiner Baltzer

Mit 18 Jahren trat der heute 56-jährige Joachim Schelb in Achdorf in die Feuerwehr ein. Das Engagement für das Gemeinwohl, das schon sein Vater Josef Schelb pflegte, ist ihm wichtig. Seit 16 Jahren ist er in der Führung, seit elf Jahren als Abteilungskommandant. Das Ehrenamt könne er nur ausüben, weil die Familie und sein Arbeitgeber, die Stadt Blumberg, ihn dabei unterstützten. Auch sein Sohn ist bei der Feuerwehr.

Verkehrsunfall bei Überachen

Als am Samstag um 14 Uhr die Sirene für die Herbstübung heult, ist Joachim Schelb als Einsatzleiter gefragt. Ein Verkehrsunfall unterhalb von Überachen mit drei Verletzten. Schelb muss sich zunächst einen Überblick verschaffen, dann teilte er die Gruppenführer auf die verschiedenen Fahrzeuge auf und unterstützte sie. Gut eineinhalb Stunden waren 17 Feuerwehrleute im Einsatz, der stellvertretende Kommandant Peter Frey bescheinigte den Kameraden gute Arbeit und zollte ihnen mit Ortsvorsteher Hans-Peter Mess Respekt.

