von SK

Schwarz gekleidet und mit zum Teil wenig Farbe im Gesicht haben die Mitglieder der Blumberger Narrengesellschaft gestern die diesjährige Fastnachtssaison beendet. Der Tradition gemäß trafen sich die Narren zunächst am Gänselieselbrunnen, um mit viel Wasser und Wurzelbürsten die Portemonnaies zu reinigen. Ein Schwarzbefrackter fand in seinem Geldbeutel noch einen Zehn-Euro-Schein. Da scheint jemand am Abend zuvor zu früh aus dem TUS-Clubhaus den Heimweg angetreten zu haben. Die Narren trafen sich zum Kehraus erstmals im Heim der Fußballer, weil die Stadthalle für den Abendtreff doch ein wenig überdimensioniert ist.

Am Gänselieselbrunnen (von links): Tim Lengsfeld, Elke Bellhäuser, Dieter Selig, Loana Klukas, Mark Lengsfeld und Martina Selig nehmen Abschied von der Fastnacht. | Bild: Niederberger, Holger

Nach einem Stopp im "Hirschen" ging's an die Versteigerung des Narrenbaums auf dem Rathaus-Parkplatz. "Fuffzig", ertönte es immer wieder, wobei der Ruf immer dann erfolgte, wenn die mit einem Zylinder ausgestatteten Geldeinsammler möglichst weit entfernt von einem der Teilnehmer standen – schließlich sollen die beim Abkassieren von 50-Cent-Mützen ins Schwitzen kommen und so ein wenig für den ausschweifenden Lebensstil der vergangenen Tage büßen. Nach ein Paar Minuten beendete ein Wecker-Signal die Zeremonie, dann rückten Bauhof-Mitarbeiter dem Baum mit einer Kettensäge zu Leibe. Als das Symbol der Fastnacht in der Horizontalen lag, war Abschmücken angesagt. Die Bändele braucht's im nächsten Jahr wieder. Schließlich begab sich die übersichtliche Zahl an Narren auf den Trauermarsch durch die Gastronomie. Doch die Aussichten sind gut: 2020 geht alles wieder von vorne los. Garantiert.