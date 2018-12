von Christiana Steger

Die Musikschule Blumberg verdankt ihre Erfolge zu einem guten Teil den guten und engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Beim Vorspiel der Klavierklasse der Blumberger Musikschule vor Weihnachten stellte Musikschulchef Stadtmusikdirektor Michael Jerg die neue Musikpädagogin Norika Rößling vor, die seit Schuljahresbeginn die Nachfolge von Olga Frick angetreten hat.

Fast 30 Jahre unterrichtete Frick

Fast dreißig Jahre hatte Olga Frick Blumberger Musikschüler am Klavier unterrichtet. Aus Irkutsk am Baikalsee stammte die Musikerin, die an der dortigen Musikhochschule Klavier, Gesang, Chorleitung und Musiktheorie studiert hatte.

Kurze Zeit, nachdem sie 1994 nach Donaueschingen kam, übernahm sie den Klavierunterricht an der Blumberger Musikschule und wurde zum Schuljahresende mit den besten Wünschen vom Chef und dem Kollegium in den Ruhestand verabschiedet. "Diese Lücke war schwer zu schließen" bringt es Musikschulchef Jerg auf den Punkt," denn der Unterricht sollte und musste ja weiter gehen."

Mit der Japanerin Norika Rößling fand sich eine ideale Nachfolge. Schon immer eng mit Musik verbunden, studierte Norika Rößling nach dem Schulabschluss in Japan Klavier und setzte die Studien in Europa fort. Viele unterschiedliche Meisterkurse besuchte sie, unter anderem bei Peter Feuchtwanger in London.

Weltweit in großen Orchestern

Sie konzertierte nicht nur in Europa, sondern auch weltweit mit großen klassischen Orchestern aber auch als Solopianistin. Früh schon hatte sie sich auch der Waldorfpädagogik zugewandt und unterrichtete zur Musik auch Eurythmie. Seit 2017 lebt sie mit ihrer Familie in Trossingen und unterrichtet nun die Klavierschüler in Blumberg. "Ich möchte die Liebe zur Musik und die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, an Kinder weitergeben, das ist mir wichtig," so Norika Rößling. Und mit dem kleinen adventlichen Vorspiel ist ihr dies nach kurzer Zeit schon bestens gelungen.