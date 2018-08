Blumberg/Neuhaus (blu) Blumberg erhält im August noch einen Ministerbesuch. Nach der Sommertour von Justizminister Guido Wolf am Montag kommt am Mittwoch, 29. August, Innenminister Thomas Strobl nach Neuhaus, bestätigte Bürgermeister Markus Keller. Anlass sei die grenzübergreifende Breitbandverkabelung. Die Schweiz habe beim Glasfaser den Lückenschluss bis zur Grenze gelegt, der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis wiederum habe das Glasfaser auf Blumberger Gemarkung bis zur Grenze gelegt. Minister Strobl werde im Beisein von ranghohen deutschen und schweizerischen Politikern in Neuhaus einen grenzübergreifenden Knotenpunkt in Betrieb nehmen, erklärte Bürgermeister Keller.

